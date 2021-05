Serie A, il valzer degli allenatori: chi cerca chi e chi resta a spasso

Le big hanno sistemato la questione ma molti club di A cercano ancora

Incredibile valzer di allenatori in Serie A con alcune squadre ancora scoperte. Sistemate tutte le big con Simone Inzaghi all'Inter, Pioli confermato al Milan, Gasperini ben saldo sulla panchina nerazzurra, Allegri alla Juventus, Spalletti al Napoli e Mourinho a Roma, ci sono ancora panchine importanti da occupare. In primis quella della Lazio, ma poi anche il Sassuolo che ha perso De Zerbi. Lotito ha 5 allenatori nel mirino ma il più vicino sembra sia Sarri poi Mihajlovic in griglia. Dialogo aperto anche con Vincenzo Italiano. Andrea Pirlo e Marco Giampaolo. A tutti e tre sta pensando il Sassuolo, che però deve registrare alcune interferenze. Per esempio: Giampaolo venerdì sera è stato avvistato in un ristorante di Bologna, e pare in rotta Sassuolo, Samp e Bologna se partirà Mihajlovic. Il Verona perso Juric che si è accasato al Torino punta l'ex Italiano se non si accasa da Lotito. Walter Mazzarri potrebbe prendere il posto di Ranieri alla Samp, ma entra pure nella scia Bologna e Lazio, La Sampdoria tra Giampaolo e Iachini mentre l’Udinese potrebbe confermare Luca Gotti. Le neopromosse Empoli, Salernitana e Venezia vorrebbero tenersi rispettivamente i propri allenatori Dionisi, Castori e Zanetti. Restano al momento fuori dai radar di club italiani Di Francesco, Montella (tentato dall’Arabia Saudita) e Ranieri.