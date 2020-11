Serie A, Ronaldo sveglia la Juve che vince 4-1 con lo Spezia

La Juventus torna a vincere e Pirlo respira, bianconeri che si aggrappano a Cristiano Ronaldo, decisivo dalla panchina con una doppietta. Di Morata e Rabiot le altre due reti, Spezia in rete con Pobega.

LA PARTITA

La Juventus aveva un obbligo nella partita di oggi contro lo Spezia, tornare a vincere. Per farlo Pirlo si è aggrappato a Cristiano Ronaldo che non ha fatto complimenti appena entrato in campo, mettendo a segno la rete del 2-1. Il primo tempo dei bianconeri è comunque accettabile, con trame di gioco interessanti e una scioltezza che si era vista solo a tratti in queste prime giornate di campionato. Morata è il solito protagonista, è lui a portare in vantaggio i bianconeri al termine di un triangolo estremamente fantasioso con Danilo e McKennie. Juve che però non trova la rete del 2-0 e lo Spezia ne approfitta sul finale del primo tempo grazie alle rete, anche piuttosto fortuita, di Pobega. Nella ripresa super Ronaldo a segno due volte e Rabiot siglano il 4-1 finale.