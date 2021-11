Serie C, cade il Messina perde il Palermo steso da Reginaldo: “Rosanero preda preferita”

Domenica amara per le due siciliane

In Serie C oggi si registra la caduta del Palermo che nel Girone C è stato battuto dal Picerno per 1-0. Perde in casa anche il Messina che è stato steso dalla Fidelis Andria per 3-2. Al termine la società perloritana ha indetto il silenzio stampa. I rosanero sono stati infilzati dall'ex del Catania Reginaldo che poi in mixed-zone ha detto: "Per noi era importante la vittoria e sono contento che ci siamo riusciti. Era da un po' che stavamo lavorando per ottenerla: ci voleva per tirare su l'entusiasmo, ce lo meritavamo. Noi a ridosso dei playoff? Siamo consapevoli di ciò che dobbiamo fare e ciò che dobbiamo rincorrere, cioè la salvezza, non guardiamo ai playoff ma alla salvezza. Dobbiamo fare i punti che ci servono il prima possibile. L'arrivo di Colucci? Noi siamo sempre gli stessi, ma col cambio dell'allenatore c'è lavoro in più per tutti quanti, tutti stiamo cercando di dare il massimo per l'obiettivo, ma non penso che lo facciamo solo per il cambio. Sono contento per la vittoria al di là del gol fatto al Palermo, che è delle mie prede preferite. Quando cambia l’allenatore c’è sempre un po’ di lavoro in più da parte di tutti i quanti, ma noi siamo sempre gli stessi. Dedica? Va sempre alla mia famiglia che sta lontana da me e anche ai miei compagni: lottiamo tutti i giorni in allenamento per arrivare ai tre punti".