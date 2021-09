Shakhtar Donetsk-Inter, dove vedere il match in diretta e streaming oggi

Si gioca alle 18.45 la sfida di Champions League

Redazione ITASportPress

Shakhtar Donetsk-Inter si gioca oggi, martedì 28 settembre 2021 alle ore 18.45 per la seconda giornata del girone di Champions League. La squadra ucraina allenata da Roberto De Zerbi sfida i nerazzurri di Simone Inzaghi. Entrambe le formazioni sono a caccia dei primi punti nel raggruppamento dopo i rispettivi k.o. alla prima gara.

Shakhtar Donetsk-Inter: formazioni

Dopo la vittoria in campionato, lo Shakhtar di De Zerbi cerca conferme. Ok anche l'Inter di Inzaghi che è reduce dal pari spettacolare contro l'Atalanta. Queste le possibili formazioni di questa sera:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré. All. De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi

Dove vedere il match in diretta e streaming

Shakhtar Donetsk-Inter, gara valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League, è in programma questa sera, martedì 28 settembre 2021 allo stadio Olimpico di Kiev, in Ucraina. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18.45.

La sfida di Coppa tra Shakhtar Donetsk-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky che detiene i diritti della Champions League. I canali di riferimento dove vedere la partita dei nerazzurri di Simone Inzaghi saranno Sky Sport Uno e il numero 252 del satellite. Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Mediaset.

Per vedere Shakhtar Donetsk-Inter ci si potrà anche affidare alla diretta streaming. Per gli abbonati Sky, si potrà seguire live la fara su Sky Go, il servizio che Sky mette a disposizione dei propri abbonati, fruibile attraverso dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa esiste la possibilità di guardare in diretta streaming la partita di Champions League del girone su Mediaset Infinity.