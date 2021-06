Spal, Tacopina vuole prendersi il club

Il tycoon americano punta a due club dopo aver dimenticato la pista Catania

Dopo che si è interrotto il colloquio con la Sigi per il Catania, Joe Tacopina prova ad acquistare la Spal che milita in Serie B. Il tycoon newyorkese come riporta il sito ginalucadimarzio.com, ha manifestato un forte interesse nei giorni scorsi per il club di Ferrara, fino ai primi incontri preliminari per discutere l'eventuale cessione del club, che al momento è presieduto da Vetroresina Spa, di cui la famiglia Colombarini è proprietaria. La Spal la scorsa stagione era in Serie A ed è retrocessa ripartendo dall'ex allenatore del Catania Pasquale Marino poi esonerato. Tacopina secondo quanto appreso da Itasportpress.it, ha chiuso definitivamente l'ipotesi Catania anche in altre categorie e segue da vicino anche il Cesena, nobile decaduta che milita in Serie C, oltre la Spal. L'americano vuole investire in Italia e adesso si concentra al Nord dove ha già fatto bene al Venezia che ha portato in B in due anni.