Spezia, Italiano: “Ritrovate alcune certezze. Nzola? Sta maturando”

Lo Spezia non si ferma: dopo la vittoria contro il Napoli, ecco il bis contro la Sampdoria. La formazione di Vincenzo Italiano continua a sorprendere e allunga dalla zona retrocessione.

LE PAROLE DI ITALIANO

Il tecnico Vincenzo Italiano analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Gattuso? Sinceramente l’ho visto nerissimo e ho preferito salutarlo… Non è stata la nostra miglior prestazione, ma è stato un merito straordinario vincere contro il Napoli. Oggi nella prima mezz’ora abbiamo fatto una grande prestazione. Le vittorie danno entusiasmo e consapevolezza. In quella prima mezz’ora c’era molto dell’entusiasmo di Napoli. Sapevamo che non era facile fare due vittorie consecutive in Serie A. Stavamo attraversando un periodo difficile che stava minando qualche certezza. In queste due giornate ci siamo ritrovati. Nzola? Penso che abbia avuto una bella possibilità al Carpi in B. Non è riuscito a sfruttarla. Ci siamo ritrovati al Trapani, dove è maturato moltissimo. Faceva la prima punta e l’esterno. L’anno scorso ci ha dato una grossa mano e ora sta vedendo la porta con continuità. E’ maturato e cresciuto, persino nei rigori. C’è stato un momento tra i casi Covid in cui abbiamo rischiato di perdere la giusta direzione”.