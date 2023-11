Svezia k.o. con l’Azerbaigian. Olsen: “Chiedo scusa ai tifosi per questa mer**”

Al termine della clamorosa sconfitta della Svezia per 3-0 contro l'Azerbaigian, l'ex portiere di Roma e Cagliari tra le altre, Robin Olsen, ha parlato di quanto accaduto. Il calciatore oggi all'Aston Villa in Premier League, è stato molto duro nello sfogo sulla propria nazionale. "Quello che è successo è davvero vergognoso. Sono sconvolto, questa cosa va risolta adesso". Poi, ha spiegato ancora il portiere della nazionale svedese dopo la sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. "Ho parlato nello spogliatoio ma lasciamo perdere. Dobbiamo vergognarci, io mi vergogno. Fa davvero male perdere così. Ci meritiamo tutte le critiche che riceveremo. Non le leggerò, ma mi aspetto critiche feroci. Nessun giocatore merita di essere elogiato" - ha dichiarato il portiere dell'Aston Villa. Infine, ha concluso Robin Olsen:"A fine partita mi sono sentito in imbarazzo, mi sono allontanato e mi sono tolto la maglietta come scusa. Che altro posso fare? Sono venuti qui per vedere questa merd*. Era il minimo che potessi fare" - ha spiegato l'ex portiere dei giallorossi, molto scosso e deluso dopo la sconfitta rimediata nell'ultima sfida della Svezia per le qualificazioni al prossimo europeo.