Tacchinardi incorona Chiesa: “E’ da Pallone d’Oro”

L'incoronazione di Chiesa arriva anche dall'ex centrocampista bianconero, protagonista in passato agli ordini di Marcello Lippi.

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus , nel corso di un'intervista, ha toccato vari temi della squadra bianconera. Da queste sue parole è arrivata l'incoronazione definitiva per Federico Chiesa, chiamato alla conferma in questa stagione.

CHIESA -Tacchinardi ha incoronato definitivamente Chiesa, che tra la Juventus e la Nazionale Italiana ha già mostrato al mondo le sue grandissime qualità: "L’anno in cui c’è da ripetersi o continuare a crescere è il più duro. Per Chiesa rispettare le aspettative sarà di difficoltà estrema. Ma sono convinto che ci riuscirà. Ho sentito dire che tra tre o quattro anni potrà vincere il Pallone d’Oro: sono d’accordo. In lui rivedo lo stesso veleno che aveva dentro Pavel Nedved. E ha qualità enormi, salta l’uomo a destra e a sinistra e tira in un fazzoletto. L’anno scorso ha sfiorato il confine dei top player: quest’anno per me lo butta giù e Allegri, che ha sempre avuto fuoriclasse, può aiutarlo".