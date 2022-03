Trajkovski e il gol all’Italia: “Segnare a Palermo era destino. Grazie al calcio…”

Le parole dell'attaccante macedone

Alexander Trajkovski è stato il mattatore dell' Italia nella sfida contro la Macedonia . La sua rete negli ultimi minuti del match hanno mandato k.o. gli azzurri, precludendo la possibilità di giocare i Mondiale in Qatar. Proprio l'attaccante ex Palermo ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Queste le sue parole:

"Ho calciato con tutta la forza che avevo in corpo, evidentemente era il mio destino segnare in quello stadio. A Palermo ho passato quattro anni meravigliosi. Ancora non abbiamo realizzato cosa abbiamo fatto. Adesso dobbiamo solo riposarci e prepararci bene. Il Portogallo ha grandi giocatori e grande personalità. Sappiamo che sarà difficile, ma grazie al calcio i sogni si trasformano in realtà".