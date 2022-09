Trento, Asis: “Conigli catturati e prato manutentato. Novità per il post partita”

Che Lorenzo D'Anna sia un tipo diretto è abbastanza noto. Pochi giorni fa, ha definito il prato dello stadio "Briamasco" di Trento “un campo di patate” che frena la squadra visto che non favorisce la velocità di palleggio. Difficile, vedendo il prato dal vivo o in televisione, dare torto all’allenatore gialloblù. Della questione se ne parla da tempo e Itasportpress se ne è già occupata. A pochi giorni dal debutto al "Briamasco" del Trento, che arriverà alla seconda giornata di Serie C contro la Pro Vercelli, Claudio Alì, direttore dell'Asis, società che si occupa della gestione del prato, ai microfoni di Itasportpress.it ha fatto sapere le ultime sul terreno di gioco. "Il prato viene costantemente manutentato. Stiamo catturando tutti i conigli ed entro la prima giornata di campionato contiamo di aver terminato il lavoro. Poi da quest’anno gli interventi post partita non verranno più effettuati entro le 48 ore ma a gara finita giusto per garantire un terreno in ottime condizioni durante tutto il campionato".