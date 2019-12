Vela al Barcellona, arrivano conferme dai connazionali: “C’è un’offerta sul tavolo…”

Potrebbe esserci il Barcellona nel futuro di Carlos Vela. L’attaccante messicano dei LAFC, club di MLS, avrebbe ricevuto un’offerta dal club blaugrana per questa sessione di mercato invernale. Ad affermarlo è il suo connazionale Jonathan dos Santos, calciatore dei rivali dei LA Galaxy.

Parlando a W Radio, il classe 1990 ha ammesso: “Dico la verità. Ora sono in vacanza. Ma da quello che so Vela ha un’offerta sul tavolo da parte del Barcellona. Ma non so cosa succederà e cosa deciderà di fare. Quello che so è che è molto felice a Los Angeles e questa stagione per lui è stata spettacolare. Ma io dico: ‘Il Barca ti sta cercando, è una bella opportunità'”. “Sono felice per lui. Come messicano, spero che davvero gli venga data questa possibilità. Qundi, vai divertiti, impara e poi torna a casa…”, ha detto Jonathan dos Santos.



