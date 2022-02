Verratti rischia maxi squalifica per parole contro arbitro dopo k.o. col Nantes

L'italiano rischia grosso

Possibile maxi sanzione per Marco Verratti, centrocampista del Psg, dopo le dichiarazioni rilasciate ai media a seguito della gara di campionato contro il Nantes persa dalla sua squadra per 3-1. Il giocatore italiano non aveva risparmiato aspre critiche nei confronti del direttore di gara reo, secondo lui, di un atteggiamento volutamente contro i parigini.