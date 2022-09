Vicenza, Cavion: “Metterei la firma per vincere il campionato all’ultima giornata”

"E’ normale che tutti vorremmo che fosse tutto perfetto sin da subito ma non dimentichiamoci che abbiamo cambiato circa 15 giocatori, sta a noi lavorare al massimo, approfittiamo della sosta per migliorare i meccanismi perché qualcosa sicuramente c’è da sistemare. E’ ovvio che vorremmo vincere tutte le partite ma non è semplice, in C le partite sono tutte tirate, abbiamo molto da sistemare e lo faremo per forza. La consapevolezza di essere i più forti? C’è ma bisogna dimostrarlo in campo, stiamo lavorando per farlo, siamo a tre punti dalla vetta è ovvio che vorremmo essere primi, ma metterei la firma per vincere all’ultima giornata. Il modulo? Noi ci diciamo sempre ch è una cosa relativa di partenza poi sta all’interpretazione del giocatore, se abbassiamo l’esterno destro può diventare una difesa a quattro. Io sono tatticamente intelligente e non ho in difficoltà ad interpretare le varie situazioni”.