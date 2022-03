Zaniolo minacciato, la madre non ci sta: “Pronte querele”

Dopo quanto accaduto a La Spezia con minacce e insulti a Benedetta Zaniolo e al centrocampista della Roma, anche la madre ha deciso di intervenire

La mamma di Zaniolo non ci sta e risponde sui social dopo le minacce ricevute nei confronti di suo figlio e della sorella Benedetta all'interno della scuola della ragazza che, nelle scorse ore, aveva denunciato tutto con una storia Instagram che raccoglieva ogni oscenità contro il centrocampista della Roma e la sua famiglia.

Ad intervenire adesso, come detto, la madre del giocatore Francesca Costa: "Alla luce di quanto avvenuto - peraltro ampiamente riportato dagli organi di stampa - riguardo vili minacce, gravi ingiurie e vergognose aggressioni verbali da parte di terzi nei confronti della nostra famiglia - e soprattutto di una minore all'interno di un istituto scolastico -, abbiamo conferito mandato all'Avv. Antonio Conte, del Foro di Roma, di presentare formali querele nelle sedi opportune, in primis presso la polizia postale al fine di individuare gli account social responsabile di tali condotte. Abbiamo dato mandato al nostro legale di valutare anche articoli apparsi su alcuni giornali che hanno posto in essere una vera e propria istigazione alla violenza nei confronti di nostro figlio Nicolò".