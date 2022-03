Zenga. “Mancini merita di vincere il Mondiale”

Parla l'ex portiere ora mister

"Mancini merita di vincere il Mondiale". Queste le parole di Walter Zenga ai microfoni del Corriere dello Sport in vista del playoff che potrebbe portare la Nazionale italiana a Qatar 2022. "Io ho fiducia e non ho cambiato idea: ci qualificheremo e magari in Qatar vinceremo".

Sul match, invece: "Secondo me in una gara secca non c’è una favorita e può succedere qualsiasi cosa. È un discorso diverso, per esempio, dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia del 19 aprile: giocando in casa dell’Inter e avendo pareggiato per 0-0 all’andata, il Milan ha due risultati su tre e può fare dei calcoli. Stasera, invece, conterà solo vincere. E il fattore campo non è sempre determinante".