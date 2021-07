15 anni fa la clamorosa sentenza: Juventus in B, Milan -15 poi però…

Bianconeri con 30 punti di penalità, per i viola -12, per i romani -7. Rossoneri fuori dalla Champions. 5 anni di inibizione a Moggi-Giraudo, 1 a Galliani, 4 a Della Valle, 3 a Lotito

JUVENTUS - Revoca dello scudetto nel campionato 2004-05. Non assegnazione dello scudetto 2005-06. Retrocessione in serie B con penalità di 30 punti. Luciano Moggi (ex d.g.) 5 anni di inibizione così come all'ex amministratore delegato Antonio Giraudo .