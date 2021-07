24 Luglio, un giorno di festa per tre campioni

Oggi 24 Luglio si festeggiano i compleanni di 3 campioni di epoche diverse, ma capaci a modo loro di lasciare un segno nel calcio italiano e non solo.

Il 24 Luglio rappresenta una data importante per tutti gli appassionati di calcio italiani e non solo. Oggi infatti è il compleanno di tre campioni assolutamente da ricordare. Stiamo parlando di Josè Altafini (83 anni), Dino Baggio (50 anni) e Daniele De Rossi (38 anni).

ALTAFINI - L'ex brasiliano, successivamente naturalizzato italiano è un ex attaccante dal fiuto del gol incredibile. Campione del Mondo con il Brasile nel 1958, lega indissolubilmente il suo nome alle maglie di Milan, Napoli e Juventus. Con i rossoneri vince due scudetti ed è protagonista grazie ad una sua doppietta in finale contro il Benfica, della prima vittoria in Coppa dei Campioni per la squadra rossonera, nel 1963. Si fa apprezzare anche con le maglie di Napoli e Juventus, con quest'ultima vince tra l'altro altri due scudetti.