50 volte Gabbiadini: “Non voglio fermarmi. Atalanta? Dobbiamo provarci”

Manolo Gabbiadini non ha alcuna intenzione di fermarsi. 50esimo gol in Serie A per l’attaccante della Sampdoria arrivato al numero 32 con la maglia blucerchiata. La rete messa a segno contro la Spal, nel 3-0 finale dei suoi, è da stimolo per continuare a fare meglio. Il centravanti ha parlato ai microfoni del canale ufficiale doriano del traguardo ottenuto e del futuro in campionato con la sfida all’Atalanta.

Gabbiadini: “50 gol? Non voglio fermarmi”

“La vittoria contro la Spal era quello che volevamo: dare continuità al risultato di Lecce e ci siamo riusciti. Era da tempo che non facevamo tre gol, quindi siamo anche contenti. 50 gol in A? Fare 50 gol in Serie A è un bel traguardo, voglio continuare sono ancora giovane e posso ancora migliorare. Le punizioni? Una cosa che sento mia. Le provo spesso e devo continuare così. Salvezza? Mancano 8 giornate e non bisogna mollare. Abbiamo fatto un passo avanti, ma bisogna lottare con il coltello tra i denti”. E mercoledì la sfida alla ‘sua’ Bergamo e all’Atalanta: “Mercoledì sera, nella mia Bergamo, dovremo fare una partita super. Affrontiamo la squadra più in forma secondo me. Sono cattivi e determinati. Sarà difficilissimo ma ci proveremo”, ha concluso Gabbiadini.

