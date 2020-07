648 volte Buffon, la Juventus lo celebra con una patch speciale

Gigi Buffon entra ancora volta nella storia del calcio italiano. Il portierone bianconero all’età di 42 anni ha dimostrato ancora di essere un punto fermo della Juventus con prestazioni ancora di alto livello. Tornato alla Continassa dopo l’esperienza con il PSG, l’ex campione del mondo ha infranto un altro record.

648 VOLTE GIGI BUFFON

Con la presenza nel derby contro il Torino il portiere sale così a 648 presenze in Serie A. Buffon supera così Maldini e diventa il recordman assoluto. Un altro traguardo in una carriera costellata di successi. Per l’occasione la Juventus gli ha dedicato una patch personalizzata sulla maglietta con la scritta “648uffon”.