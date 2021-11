777 Partners, Blazquez: “Stadi debolezza strategica in Serie A. Genoa occasione per progetto”

Parla uno dei membri di 777, nuovi proprietari del Genoa

PROGETTO - "Dopo il Siviglia - altro club dove 777 Partners possiede una quota - stavamo considerando investimenti in altre competizioni. Crediamo che la Serie A abbia il più ampio margine di guadagno su tutti gli altri campionati top in Europa. Genova è una grande città, il Genoa ha una grande tifoseria ed è la squadra più antica d’Italia. Per noi si tratta della migliore occasione per creare un progetto a lungo termine ", ha detto Blazquez .

CARENZA - "Non credo che i prezzi dei club in Italia siano effettivamente diminuiti in valore d’impresa. La pandemia ha impattato sui ricavi, ma questi torneranno. I club non hanno subito drastici cambiamenti a causa del Covid, perché penso che tutti abbiano capito che era una situazione che aveva un effetto sul bilancio, ma non sul valore intrinseco dei club". E ancora: "Il fatto che la maggior parte dei club non possegga il proprio stadio è una debolezza strategica del calcio italiano. Le strutture e gli standard sono bassi, con molti che non ricevono aggiornamenti significativi da Italia ’90. Questo limita fortemente i ricavi delle partite, che sono in ritardo rispetto alle altre 5 grandi leghe. Per esempio, i ricavi da gare del Genoa per l’ultima stagione pre-Covid erano circa un quinto dei club di Premier League nella stessa posizione di classifica, e un sesto del suo equivalente tedesco. Il calcio italiano è rimasto indietro rispetto ai rivali in tutti i cinque grandi campionati sulle metriche chiave. Dobbiamo lavorare con la Sampdoria sulla migliore soluzione possibile in modo che tutti possano ottenere ciò di cui hanno bisogno dallo stadio", ha concluso uno dei membri di 777.