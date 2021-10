777 Partners non si ferma al Genoa: “Puntiamo ad un club inglese”

La nuova proprietà del Grifone non intende fermarsi al club ligure

Dopo l'acquisto del Genoa e la quota di partecipazione nel Siviglia, 777 Partners annuncia di volere continuare ad investire nel mondo del calcio e di aver pensato ad una squadra in Inghilterra, sia essa in Premier League o in Championship.

Lo ha raccontato Andres Blazquez al sito specializzato inglese Off The Pitch come riportato da Il Secolo XIX, sempre molto attento alle vicende dei due club genovesi. "Stiamo esaminando alcuni potenziali investimenti nel Regno Unito, così come nell’Est Europa. Abbiamo studiato modelli di multiproprietà, come quelli di City Football Group e di Red Bull, e crediamo che possedere più club e più stadi in più competizioni massimizzi il valore delle attività", ha spiegato l'uomo. Ci sono limitazioni su cosa significa proprietà multipla. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che possiamo e non possiamo fare. Ma nei limiti di ciò che la UEFA o la FIFA consentono, crediamo di poter costruire un valore significativo. Il fatto che abbiamo acquisito il Genoa fa parte della realizzazione di questo piano".

Alcune parole anche relativamente alla collaborazione futura tra Siviglia e Genoa: "Chiedo regolarmente consigli a Monchi. Quindi crediamo che questo rapporto e le sinergie saranno grandiose. Anche nella finestra del mercato estivo abbiamo cercato di collaborare, ma le nostre esigenze erano diverse in quel momento. Ci saranno situazioni in cui possiamo trovare sinergie e lo faremo e ovviamente ne stiamo discutendo. Fino a quando non avremo una posizione diversa a Siviglia, è difficile stabilire qualcosa di strutturalmente più sistematico. In questo momento è più su base informale. Ma in futuro speriamo di ottenere sostanzialmente sinergie per entrambi i club dalle nostre relazioni".