Napoli, Koulibaly: “Con la Lazio fu razzismo. Ma un bambino mi ha aiutato”

Il problema del razzismo negli stadi è una piaga con cui il calcio italiano è costretto a misurarsi. Una delle vittime di episodi razzisti è stato il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha raccontato a Player’s Tribune un episodio particolare: “Quando giocai a Roma con la Lazio fu molto triste. I tifosi mi facevano il verso della scimmia… Pensai che fosse un problema. L’allenatore aveva capito che la cosa mi scocciava, vedeva il mio comportamento in campo. Diceva: ‘Kouli non sta andando bene, dobbiamo fermare la partita’, e l’arbitro Irrati decise di accontentarlo. Abbiamo stoppato per cinque minuti e all’altoparlante venne intimato di cessare i cori, ma non successe. La cosa mi ha intristito. Ricordo prima del match che il bambino con cui ero entrato in campo mi aveva chiesto di regalargli la maglietta. Gli avvenimenti mi avevano fatto infuriare. Non so che sia successo, ma ho ripensato alla promessa fatta, l’ho trovato e gli ho dato la maglietta. Lui mi ha detto: ‘Mi dispiace per quello che è successo’. Un piccolo bambino dispiaciuto per quanto accaduto… Per quello che avevano fatto non so quante stupide persone. Gli ho detto di non preoccuparsi e l’ho ringraziato”.