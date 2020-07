Marotta giura fedeltà all’Inter: “Nessun ritorno alla Juve, solo falsità”

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Hellas Verona, ma non perde di vista il futuro. E’ tempo di mercato e tocca al direttore tecnico Beppe Marotta fare il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: “Il rimpianto per non aver sfruttato le frenate di Juventus e Lazio è tanto ma dobbiamo metterlo da parte e fare una prova di grande orgoglio per fare il massimo risultato. Per quanto riguarda la formazione, si tratta di un turnover fisiologico alla luce degli impegni ravvicinati. L’allenatore sceglie sempre la miglior formazione e si può essere determinanti anche dalla panchina. Di Lautaro abbiamo già parlanto anche troppo”.

ERIKSEN

Il dirigente commenta anche il caso Eriksen: “I giocatori che arrivano dall’estero incontrano sempre delle difficoltà. Le aspettative erano e sono molte, Conte sta facendo un buon lavoro per il suo inserimento tattico, senza caricarlo di troppe responsabilità”.

FUTURO

Marotta si sofferma anche sulle voci che lo vorrebbero di ritorno alla Juventus: “Sono assolutamente fake news, sono legato a questo club che ha grandi obiettivi e col quale voglio crescere insieme per ottenere grandi risultati. Ci vuole calma, è questa la cosa che manca di più. Stiamo crescendo di mese in mese, il nostro è un lavoro lungo e abbiamo bisogno di stabilità”.

KUMBULLA

Un’ultima battuta sull’interesse per Kumbulla: “Si tratta di un giocatore attenzionato da tanti club, è molto giovane e da italiano mi dispiace che abbia scelto un’altra nazionale. Fa parte di quei giovani interessanti che il calcio italiano riesce ancora a produrre”.