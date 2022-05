A Cutrone risponde Bonazzoli: Salernitana pareggia a Empoli. Venezia in B

Sfida spettacolare al Castellani con tante occasioni fallite dalle due squadre e con un rigore fallito dalla Salernitana

Pareggio 1-1 al Castellani tra l'Empoli e la Salernitana. Una partita che i toscani hanno messo in discesa nel primo tempo ma poi nella ripresa i campani hanno ripreso sfiorando la vittoria con il rigore a 6' dalla fine fallito da Perotti. Ottimo inizio della Salernitana, che spinge costantemente e sfiora più volte il vantaggio, ma a sbloccare il risultato al 30' è Cutrone. Nella ripresa fioccano le occasioni: Cutrone colpisce il palo, Bonazzoli entra e trova il gol del pari in rovesciata. Poi Massa assegna un rigore grazie al Var: sul dischetto si presenta Perotti, che però viene ipnotizzato da Vicario: partita super del portiere, che ha parato davvero di tutto. La squadra di Nicola si giocherà tutto nell'ultima gara di A quando riceverà in casa la tranquilla Udinese. Con il risultato del Castellani è aritmetica la retrocessione del Venezia.