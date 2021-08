A Frosinone pareggio 1-1 tra Lazio e Sassuolo

Un match da clima campionato allo Stirpe

Allo Stadio Stirpe di Frosinone è andata in scena la quinta e ultima amichevole pre-campionato dei neroverdi, avversaria la Lazio. Prima frazione di gioco con poche emozioni, complice anche il gran caldo: al 32′ è la Lazio ad andare in vantaggio, azione su calcio d’angolo e colpo di testa vincente di Akpa Akpro. Nel finale di primo tempo i neroverdi siglano il pareggio: cross di Djuricic sul secondo palo, si inserisce Ferrari che calcia al volo, respinta miracolosa di Reina sulla quale interviene Traore per il tap in che vale l’1-1.