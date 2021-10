A Malinovskyi risponde Beto al 93′: l’Atalanta pareggia con l’Udinese

Nerazzurri raggiunti al 93' ma i friulani hanno spinto parecchio dopo lo svantaggio

L'Atalanta fatica in campionato dopo l'impegno di Champions. Al Gewiss pareggio 1-1 tra i bergamaschi e l'Udinese che nel finale ha trovato un meritato pareggio. Dea in emergenza non riesce a sfondare nel primo tempo contro un'Udinese attenta che concede una sola occasione a Ilicic (palo). Nella ripresa ancora Ilicic sfiora il vantaggio da fuori, poi è Malinovskyi a trovarlo con un gran diagonale mancino. Finale a forti tinte bianconere e Musso ha fatto una parata pazzesca al 90' salvando la squadra bergamasca. Al 93' il pareggio di testa di Beto che punisce la Dea al 93'. Poi è stato espulso Gasperini. In classifica l'Atalanta spreca una buona occasione per avvicinare le prime quattro.