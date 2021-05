A Salcedo risponde Saponara: Verona-Spezia è 1-1

Un pareggio che fa felice la squadra di Italiano

Si è aperta con un pareggio tra il Verona e lo Spezia la 34^ giornata di Serie A. Al gol di Salcedo, ha risposto nel finale di match lo spezzino Saponara. Un punto che fa tanto per la squadra di Italiano in chiave salvezza mentre per gli scaligeri non cambia nulla. Gialloblù subito vicini al gol con Lasagna. Ospiti pericolosi con Verde, poi Provedel salva su Salcedo che, nel recupero del primo tempo, colpisce anche un palo. Lo stesso attaccante sblocca di testa a inizio ripresa, ma nel finale pareggia il neo-entrato Saponara entrato da poco con un preciso diagonale.