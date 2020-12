A tutto De Zerbi: “Non lascio il Sassuolo a stagione in corso. Mercato? Squadra ok se non parte nessuno…”

Ospite di Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato a 360° dell’attualità della sua squadra e del suo lavoro tra presente e futuro con uno sguardo particolare a diverse ipotesi legate ad una sua partenza da Reggio Emilia.

De Zerbi: mercato e futuro

Parte dal calciomercato e dalla possibilità di rinforzi per il proseguimento della fantastica stagione del Sassuolo: “In entrata non ho bisogno di nulla, se rientrano gli infortunati siamo a posto così”, ha spiegato De Zerbi. “Cosa direi davanti a uno scambio Tonali-Locatelli? In uscita spero che non si muova nulla, nessun giocatore vuole lasciare il Sassuolo. Se Manuel sta facendo così bene è anche merito dello staff e del gruppo”.

E sul suo futuro: “L’offerta dello Spartak Mosca per me? Non esiste la possibilità di lasciare il posto dove sto lavorando ad anno in corso. Non ho voluto ascoltare nessun genere di proposta”. E sulla possibilità di un futuro alla guida del Napoli: “Devo dire che quella di Napoli è una piazza molto calda, bellissima e che mi è rimasta nel cuore”, ha spiegato il tecnico. “Non posso non avere un bellissimo ricordo, sono stato bene lì e sono legato agli azzurri come a tutte le altre società in cui ho militato. Ma oggi la squadra è guidata da un grande allenatore come Gennaro Gattuso. Ho un ottimo rapporto con lui, penso che sia una bellissima persona oltre che un validissimo professionista. Non posso che augurare il meglio a lui e al suo Napoli”.