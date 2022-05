A Verdi risponde Altare: pari tra Salernitana e Cagliari

Emozioni all'Arechi con il pareggio degli isolani arrivato in pieno recupero

Pareggio per 1-1 all'Arechi tra la Salernitana e il Cagliari e la salvezza è ancora tutta da conquistare. In avvio pericolosissimo Pavoletti, colpo di testa fuori di poco. Ci prova anche Joao Pedro ma non centra il bersaglio. Nella ripresa la sblocca Verdi su rigore, provocato dal contatto di Lovato su Kastanos. Tensione a bordocampo dopo il gol: rossi diretti a Ribery e Radunovic. Palo di Grassi con una conclusione dalla distanza poi nel recupero un rigore prima accordato e poi revocato agli isolani dopo consulto al Var. Ma nell'ultimo calcio d'angolo per i rossoblù il difensore Altare di testa ha pareggiato al 98'. Pareggio che ha lasciato tanta amarezza alla squadra di Davide Nicola che sognava già i tre punti.