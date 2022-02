Abraham al 98′ su rigore piega lo Spezia in 10 e spinge la Roma in zona Champions

Meritata la vittoria della Roma che ha sprecato tantissime occasioni

Dopo tre pareggi consecutivi la Roma trova una vittoria che sembrava proprio non voler arrivare. I padroni di casa, in dieci uomini per tutta la ripresa, hanno eretto un muro, aiutati anche da pali e traverse. Partita assurda al Picco, con i giallorossi alle prese con la porta stregata (merito anche di un ottimo Provedel) di uno Spezia in dieci per tutto il secondo tempo (doppio giallo ad Amian al 45'). Ma il rigore di Abraham nel recupero con l'aiuto del Var, vale la sconfitta ai liguri. Roma a 44 punti in scia quarto posto.