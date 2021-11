Abraham fa volare la Roma: Torino battuto, Mourinho vede la zona Champions

La Roma supera il Torino e torna a mettere nel mirino l'Atalanta nella lotta per la zona Champions.

La Roma torna a sorridere. I giallorossi si impongono in casa superando il Torino con il minimo scarto. Decisivo un gol di Tammy Abraham , che permette agli uomini di José Mourinho di rimettere nel mirino la zona Champions, distante ora solamente tre punti. Nuova battuta d'arresto per la squadra di Ivan Juric.

La Roma perde dopo solamente 15 minuti il capitano Lorenzo Pellegrini per un problema muscolare. Il Torino, dal canto suo, prova a farsi vedere dalle parti di Rui Patricio con Pobega, ma il suo tiro non trova la porta. Il risultato si sblocca al 32': Mkhitaryan porta palla, arriva sulla trequarti e serve Abraham, aiutato dal velo di Zaniolo. L'attaccante inglese controlla e tira, battendo Milinkovic-Savic. Breakalo sfiora il pareggio a inizio ripresa, ma Rui Patricio fa buona guardia. El Shaarawy va vicino a sua volta al raddoppio, anche se il suo tiro è impreciso. Il risultato non cambia: la Roma conquista i tre punti.