Abraham racconta: “Ecco come Mourinho mi ha convinto a venire a Roma…”

Il retroscena svelato dall'attaccante

L'attaccante della Roma Tammy Abraham si è raccontato al Guardian direttamente dal ritiro della nazionale inglese. Il centravanti ha avuto modo di rivelare in qualche maniera José Mourinho lo abbia convinto a trasferirsi in Serie A lasciando la Premier League.

ALLA ROMA - "Mourinho mi disse: 'vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?'. Volevo rimanere in Premier League perché era casa mia. Da lui ho imparato tanto quanto fatto in tutta la mia vita. L’opzione più facile era quella di rimanere al Chelsea ma ho capito che dovevo andare via e mettermi alla prova. Ai giocatori dico di provare e di non avere paura. Sono andato alla Roma ed è ora di far vedere chi sono", ha racconato Abraham.