Abraham regala la vittoria alla Roma che supera l’Udinese (1-0)

La squadra di Mourinho ottiene il massimo con il minimo

La Roma si riscatta e dopo aver perso a Verona batte in casa l'Udinese con il punteggio di 1-0. Capitolini che per 25' giocano in maniera intensa e spettacolare: Mkhitaryan scheggia il palo, Zaniolo lo colpisce. Passano i minuti e l'Udinese riprende campo ma proprio nel finale di primo tempo arriva la zampata vincente di Abraham su assist di Calafiori. Nella ripresa l'Udinese ha cercato il pareggio ma la squadra di Mourinho ha mantenuto il vantaggio.