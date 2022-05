Acerbi e il gol in Spezia-Lazio: “Spero serva per l’Europa”

Il difensore torna sulla rete molto contestata

Francesco Acerbi , intervistato dal Match Program della Lazio in vista della gara odierna contro la Sampdoria, ha commentato anche la sua rete che è valsa tre punti importantissimi contro lo Spezia. Un gol molto contestato in quanto arrivato da posizione di fuorigioco non segnalato né dall'arbitro in campo né dal VAR.

"Quella rete è dedicata all'impegno messo quest'anno dalla squadra, che ha sempre lottato in ogni momento, bello e brutto", ha detto Acerbi. "Spero che, a fine campionato, possa essere ricordato come il gol che ha portato la Lazio in Europa. Sarebbe il giusto riconoscimento per tutti: in questa stagione ci sono state delle difficoltà, ma il calcio è bello perché ogni annata è diversa dalla precedente", le parole del centrale biancoceleste che sicuramente faranno discutere in Serie A viste le tante polemiche che già ci sono state dopo la gara e che proseguiranno a lungo anche a campionato concluso.