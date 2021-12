Acerbi, esultanza polemica poi le scuse: “Gesto sbagliato”

Le parole del difensore con un videomessaggio

Ha segnato la seconda rete della sua Lazio nel 3-1 finale contro il Genoa. Parliamo di FrancescoAcerbi che ha fatto parlare più per la sua esultanza che per il gol. Infatti, il difensore biancoceleste, subito dopo la marcatura ha festeggiato portandosi il dito vicino alla bocca in modo da "zittire" le critiche ricevute di recente. Un modo di gioire rimarcato anche nelle interviste post gara dove il giocatore ha spiegato che le persone esterne alla squadra non siano al corrente di cosa venga detto, fatto e del lavoro di tutti.