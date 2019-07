Acerbi incoraggia Mihajlovic: “Non devi mollare, abbi coraggio”

La vicenda di Sinisa Mihajlovic, costretto a fermarsi per la leucemia, ha colpito fortemente il mondo del calcio. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati c’è anche quello di Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio, infatti, sa cosa si prova in questi casi, avendo affrontato e sconfitto il cancro anni fa. Così ha espresso il suo affetto per il tecnico serbo via social: “Non devi mollare, devi avere coraggio! Sono parole scontate, ma vere. Mister mi permetto di dirti di affrontare questa brutta fase appieno, fregandotene di quello che hai! Vivi come se non avessi niente e pensa sempre positivo, CORAGGIO”. Un augurio speciale per Mihajlovic che martedì inizierà le sue cure a Bologna contro il terribile male.