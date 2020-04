Acerbi: “La salute conta pià di uno scudetto. So cosa significa ripartire…”

Ripresa sì, ma non a discapito della salute. Questa in sintesi l’analisi di Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale. Intervistato da Repubblica, il centrale biancoceleste ha detto la sua sulla possibile ripresa del campionato di Serie A e sulla lotta scudetto con Juventus e Inter.

RIPRESA – “Non dobbiamo avere fretta. Vincere il campionato con la Lazio sarebbe fantastico, ma conta di più la salute, e io ne so qualcosa, credetemi: la priorità è uscire da questo periodo terribile”. Acerbi sa bene cosa significa fare i conti con qualcosa di terribile che mette a serio rischio la propria vita ed è lui stesso a raccontarlo e ribadire quali sono le cose importanti in questi momenti: “Ne ho passate di cose gravi, a partire dal tumore, e anche prima avevo toccato il fondo nella mia vita almeno un paio di volte. So che significa risalire. Quindi sarò incosciente, ma il virus non mi fa paura”.

PUBBLICO – “Ripartire senza pubblico? Come spinta per la gente, come segnale di fiducia, sarebbe importante riprendere il campionato anche ad agosto e a porte chiuse. Il profumo dell’erba, il suono del pallone, le urla del mister. Quando potrò rivivere queste cose, che adesso mi mancano esageratamente, sarà bellissimo perché significherà che stiamo tornando alla vita di sempre, a fare quello che amiamo, che siamo fuori dall’incubo coronavirus”.