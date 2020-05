Acerbi si schiera: “Saranno partite vere. Giusto ripartire col contatto”

La ripresa della Serie A è un tema bollente in queste settimane. Il calcio italiano ed europeo sta provando a riparire dopo l’emergenza sanitaria. A parlarne è stato il centrale della Lazio Francesco Acerbi ai microfoni di Lazio Style Radio.

IN CAMPO – Sul ritorno alle sedute di squadra in casa biancoceleste, il difensore ha detto: “Il passaggio dagli allenamenti individuali a quelli collettivi è stato preso bene. Sarebbe stato impossibile poter giocare con l’intera squadra in quarantena in caso di un elemento positivo riscontrato nella rosa attraverso gli esami. Si vuole ricominciare, questo è positivo”.

RIPRESA – Acerbi, poi, si sofferma sulle modalità di ripresa delle partite, come in Germania: “Non sarà calcio balilla, quindi è impensabile non poter marcare stretto l’avversario. Giusto fare come in Bundesliga, sempre rispettando le regole ovviamente. Senza spettatori il calcio è un po’ triste ma nelle partite di Bundesliga ho visto un buon ritmo. Era solo la prima giornata, nelle gare successive aumenterà l’intensità. Con questo virus, la sicurezza non ce la dà nessuno. Il calcio è un’industria, è la prima passione al mondo: è giusto ripartire”.