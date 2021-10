Acerbi squalificato due giornate si automulta: “Donerò somma in beneficenza”

Il difensore ha deciso di punirsi

Un rosso che gli è valso ben due giornate di squalifica. Francesco Acerbi fa mea culpa e dopo il post in cui chiede scusa a tifosi e società, ecco anche il videomessaggio nel quale annuncia di aver preso autonomamente la decisione di automultarsi per quanto accaduto.

Il difensore della Lazio aveva ricevuto il cartellino rosso nella sfida di campionato contro il Bologna, persa dai suoi per 3-0. In quell'occasione si era fatto prendere dalla rabbia e aveva insultato il direttore di gara Massa. Una situazione che gli ha provocato una inevitabile squalifica di due turni e non solo.

Infatti, il calciatore biancoceleste ha deciso di prendere un provvedimento ulteriore e di optare per una multa che si è, di fatto, autoinflitto. Acerbi ha annunciato di essersi automultato e di aver deciso di dare la somma in beneficenza. "Un gesto non da me, chiedo scusa. Devolverò in beneficenza una somma di denaro", le sue parole in un filmato condiviso su Instagram.