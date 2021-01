Acquafresca: “Juric e De Zerbi, la Serie A ha bisogno di loro. Nel mio Levante Keylor Navas faceva panchina”

L’ex centravanti di Cagliari e Bologna Robert Acquafresca esamina ai microfoni di Tmw alcune situazioni in Serie A: “Con Juric eravamo compagni al Genoa e posso dire che era già allenatore in campo, anche se non credevo sarebbe riuscito ad arrivare così presto. De Zerbi sta mostrando un bel calcio già da prima del Sassuolo, e c’è bisogno di tecnici giovani come lui”. L’attaccante poi parla dell’esperienza al Levante: E’ stato bellissimo. A Bologna c’era Gilardino e avevo spazio limitato, mi si è presentata l’opportunità di giocare l’Europa League in Spagna. C’era Keylor Navas che non giocava, il titolare era Munua: mi chiedevo come fosse possibile. Era un fenomeno”.