Acquafresca: “Potevo finire all’Inter al posto di Balotelli. Amo ancora Cagliari”

Ci sono giocatori dai mezzi notevoli che non sempre riescono a mostrare il loro potenziale. In questa categoria rientra sicuramente Robert Acquafresca: l’attaccante nato a Torino è esploso con la maglia del Cagliari, ma la sua carriera avrebbe potuto subire una svolta diversa, come confidato a Sky: “Ero a metà strada con l’Inter. Ero di loro proprietà e mi avevano dato la possibilità di rientrare, in uno scambio con Balotelli. Ma poi il calcio è sempre imprevedibile. Quando l’Inter mi ha messo in vendita, rimasi deluso. Ma alla fine è stato meglio così per tutti”.

CAGLIARI – In Sardegna Acquafresca è riuscito a mostrare il suo potenziale. Tuttavia non è stato semplice riuscire a seguire un allenatore esigente come Massimiliano Allegri: “All’inizio, dopo aver perso 5 partite consecutive, abbiamo avuto una bella litigata. Avevo giocato solo alcuni spezzoni di gara e non ero riuscito ad incidere. Lui aveva portato delle idee che non si adattavano bene alla squadra. Ma poi ci siamo detti quello che dovevamo dirci. Era comunque una persona piacevole, è stato un anno bellissimo”.

FUTURO – L’amore per Cagliari non è tramontato e Acquafresca vorrebbe tornare in qualità di dirigente: “Io amo Cagliari, non l’ho mai nascosto. Rientrarci da allenatore è difficile, ma un ruolo in società sarebbe comunque bello. Adesso ho preso anche il patentino”.