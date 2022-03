Adailton a ISP: “Il Genoa può salvarsi perchè Blessin ha migliorato il gioco”

L'ex calciatore del Genoa ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Adailton , ex calciatore – tra le varie – di Genoa, Verona e Bologna.

Ha giocato nel Psg: come si spiega l’eliminazione dalla Champions, nonostante i tanti soldi investiti in estate?

“Bisogna dire che il Psg è uscito contro il Real Madrid, il più forte club in Europa. Non si può fare un processo su questo”.

“Mi chiedo come si faccia a mettere in discussione Messi…”.

“Io penso che i liguri la debbano mettere sul piano delle partite in casa: a Marassi è sempre difficile far punti”.

Cambiaso è pronto per il salto in una big?

Come commenta la stagione del “suo” ex Bologna?

“Non capisco come mai non si riesca a alzare l’asticella. Una squadra come il Bologna ha tutto per diventare, in prospettiva, la nuova Atalanta”.