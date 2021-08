Adani consiglia: “Fossi l’Inter prenderei Muriel”

Parla l'ex difensore anche nerazzurro

Lele Adani contento e positivamente colpito dal 4-0 dell'Inter sul Genoa alla prima uscita in campionato. L'ex difensore ha commentato a La Gazzetta dello Sport la gara dei nerazzurri dando anche qualche consiglio in ottica mercato: "Partiamo dai singoli, soprattutto i nuovi. Un gol e un assist per Dzeko, un gol e un assist per Calhanoglu. Il turco è rimasto sui valori visti nell’ultimo periodo al Milan. Non so se può essere il nuovo Luis Alberto di Simone Inzaghi, ma rispetto a qualche anno fa ha preso autostima, fiducia nei colpi che ha nel repertorio. Non sarà Eriksen nel controllo dei tempi di gioco, ma è più costante nella corsa".