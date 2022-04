Adani controcorrente: “Radu meglio di Handanovic con i piedi”

Il commento dell'ex difensore

COMMENTO - "Radu è meglio di Handanovic coi piedi, ha sbagliato non mettendo dietro il piede d'appoggio a sufficienza", ha spiegato l'ex difensore. "E' un errore, così come quella di Buffon. Ma nessuno dice che il gol del Bologna parte dal basso con Skorupski. Buffon è il miglior portiere della storia, ma ha sbagliato anche lui. Non c'entra niente la costruzione dal dietro". Adani ha poi proseguito: "Il calcio evolve, non si può negare quante volte con la costruzione dal basso si è costruito occasioni. I primi gol dell'Inter con Milan e Roma nascono da Handanovic. Il portiere gioca a calcio. Chi dice che non è mai stato segnato un gol con la costruzione dal basso, non merita di essere ascoltato perché è un disonesto".