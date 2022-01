Adani critica Allegri: “Parla peggio di come allena. Contro il Milan Juve come terreno di S. Siro”

Daniele Adani ha criticato duramente Allegri dopo la partita di ieri della Juventus contro il Milan.

L'ex giocatore dell'Inter e telecronista di Sky, Daniele Adani, a Radio Deejay, ha parlato male di Allegri e della Juventus dopo il pareggio di ieri sera contro il Milan: "Allegri parla peggio di come allena. Credo che Allegri, per quanto costruito e fatto, merita dei crediti e fiducia, soprattutto anche del tempo. Non si può dire però che la Juve ieri abbia fatto una buona partita tirando anche poco in porta. Contro il Milan peggio della Juve solo il terreno di gioco. Difficile giocare in queste condizioni. Bisognerà cercare di ridurre il numero delle partite a San Siro oppure sarà sempre la stessa storia".