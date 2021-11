Adani duro con la Juventus: “Gioco non all’altezza della sua storia”

Parla l'ex difensore

Redazione ITASportPress

Lele Adani, ex difensore anche di Fiorentina e Inter, ha commentato le recenti gare di Serie A con particolare riferimento alla Juventus. Nel corso dell'ormai consueto appuntamento con la BoboTv in compagnia di Vieri, Ventola e Cassano, l'ex giocatore ha detto: "Io spero ancora in un miglioramento della Juventus perché è la comunità più grande d’Italia. Che possa ispirare col suo gioco i propri tifosi".

E ancora: "Ad oggi il gioco della Juventus non è all’altezza della grandezza della storia del club. Perché non può bastare una vittoria per 1-0 al 91’ su un tiro deviato", il duro commento di Adani. "Chi dice che la Juventus non ha una rosa forte deve guardare la Champions League: i bianconeri sono gli unici ad aver vinto quattro gare su quattro assieme a Bayern Monaco, Ajax e Liverpool".

Parole che suonano da stimolo per l'ambiente bianconero certamente chiamato a raddrizzare, almeno in Serie A, una stagione iniziata non al top.