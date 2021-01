Adani duro con la Juventus: “La peggiore degli ultimi 10 anni. E Cristiano Ronaldo…”

L’ex giocatore ed opinionista tv Daniele Adani non le manda certo a dire alla Juventus dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter. L’ex difensore ha detto la sua nell’ormai consueto appuntamento con la Bobo Tv su Twitch in compagni di Vieri, Cassano e Ventola. “Con Sarri teoricamente per Ronaldo era più difficile. Quando parlava di 4-3-3 asimmetrico poteva essere più complicato per lui che non è un Insigne, ma viene dentro a modo suo. Invece ha fatto più gol con Sarri, perché ti sa dare quel valore aggiunto dove ti sembra di perderlo tatticamente”.

E ancora: “Pirlo, nella sua idea di calcio, va incontro a Cristiano Ronaldo: la Juve attacca 3-4-1-2 e difende 4-4-2. Non deve correre dietro al terzino anche perché non lo fa dai tempi del Real Madrid. La gara contro l’Inter racconta un’altra cosa: le critiche a Ronaldo sono eccessive. Gli altri hanno risposto peggio, guardate le mezzali, gli esterni. Mi aspettavo di più da Morata: che campionato ha fatto finora? Totalmente al contrario. Quel che non mi è piaciuto di CR7, e lì ho visto il disordine che certifica la peggior gara della Juventus degli ultimi 9 anni e mezzo/10, è che andava sull’esterno a crossare. Rendiamoci conto. Un Cristiano Ronaldo, talmente fuori dalla gara, che andava a crossare!”.