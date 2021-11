Adani esalta l’Inter: “Inzaghi ha evoluto le idee di Conte”

Lele Adani analizza il momento dell'Inter, reduce da due vittorie consecutive

L'Inter si avvicina al derby con ritrovata fiducia dopo le vittorie contro Empoli e Udinese. Lele Adani è convinto che i nerazzurri siano pronti a tornare protagonisti come ha spiegato ai microfoni Rai: "L'Inter non aveva concluso bene il derby d'Italia, poi ha vinto a Empoli e con l'Udinese. Ha cambiato di nuovo la coppia d'attacco e si dimostra profonda nella rosa. Le idee che già erano forti con Conte con Inzaghi hanno subito una ulteriore evoluzione. Io credo che abbia consapevolezza della sua forza, ma resta una incognita: non ha ancora vinto contro un'avversaria forte e domenica c'è il derby. La rosa dell'Inter è lunga, la giocata capolavoro sul primo gol di Correa l'ha fatta Perisic. E' una squadra molto consapevole della sua forza, resterà attaccata alle prime due. Barella ha tirato sette volte in porta nel primo tempo. Lui e Brozovic rappresentano i due terzi del centrocampo che non cambia mai. Il terzo, invece, può migliorare".