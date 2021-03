Adani: “Il calcio un rifugio nei mesi del Covid. Scudetto? Inter favorita. Alla Juventus manca…”

Interessante intervista rilasciata da Daniele Lele Adani ai microfoni di Leggo.it. L’ex difensore, con oltre 400 panchine da professionista e oggi noto commentatore di Sky, ha fatto il punto sulla stagione di Serie A con particolare riferimento alla lotta scudetto e alle big nostrane.

A tutto Adani

“Che effetto fa il calcio nell’era del Covid? È un po’ precario, leggermente dimesso, ma allo stesso tempo un rifugio dove trovare pace, passione ed emozione”, ha detto Adani. “La Serie A e lo scudetto? Ad oggi dico che l’Inter è favorita. Negli ultimi 3 mesi, la squadra di Conte ha dimostrato i maggiori miglioramenti, rendendosi più produttiva in termini di realizzazioni. Il Milan, dal canto suo, a prescindere da come andrà a finire, merita la posizione in classifica: contro la Roma, ad esempio, ha vinto meritatamente per il computo di occasioni avute”.

Un pensiero sulla Juventus: “Cosa non funziona? Non riesce ancora ad avere continuità, nel modo in cui vuole l’allenatore. Ovviamente, come in tutti i meccanismi, serve il giusto abbinamento tra le idee di gioco e le qualità degli interpreti”. Però, sui bianconeri ecco una nota positiva: “In Champions soltanto la Juventus può competere. Discorso differente in Europa League: quella dev’essere la competizione dell’Italia. Un terreno da sfruttare per tornare a primeggiare: sia Roma, sia Milan devono puntare ad arrivare in fondo”.

Una chiosa anche su Ibrahimovic a Sanremo: “Indipendentemente da quello che lascerà, credo sia una cosa forte e insolita. Non sono in discussione né la società Milan e neppure la professionalità del calciatore, peraltro infortunato durante la gara con la Roma, ma è indubbio che ci sia stata manica larga nella concessione”.