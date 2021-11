Adani: “Juventus tagliata fuori da corsa scudetto. Allegri cambi sua idea di calcio”

L'ex difensore parla del momento dei bianconeri

COMMENTO - "Contro l'Hellas Verona abbiamo assistito all'ennesima debacle stagionale e ora chiamo in causa il club. La società non è solo la figura che fa la squadra, che assiste nella preparazione della squadra. Ora devono stare vicini a Max che deve avere un confronto e un contraddittorio continuo. In una stagione in cui non c'è nulla che vada bene, lui deve farsi aiutare e sapere chi trovare per avere un confronto adeguato. Questo tipo di calcio va totalmente cambiato, va rinnovato, prendendosi anche il tempo in una stagione difficile per ottenere un obiettivo che oggi mi sembra difficile, ovvero il quarto posto. La Juve è tagliata fuori dalla corsa per il titolo e anche il discorso del ritiro deve essere valutato come momento per stare insieme e per lavorare sul campo".